Подмосковье 06 марта 2023, 16:08 Минэкологии лишило компанию из Лосино-Петровского права добывать полезные ископаемые из-за нарушений

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Компания из Лосино-Петровского лишилась права использовать недра из-за нарушения условий лицензии. На незаконные действия предпринимателей обратили внимание местные жители.

Компания «Тор 2015» имеет лицензию на разработку месторождения «Осеево», однако ее условия не выполняет.

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«Нельзя вести работы без наличия утвержденной проектной документации и перевода земель из сельскохозяйственных в категорию, допускающую недропользование. Ни того, ни другого не сделано», — говорит министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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Действия компании спровоцировали недовольство местных жителей. На место выезжали представители администрации городского округа, полиции и Минэкологии. Но предприниматели продолжали разрабатывать карьер в нарушение условий лицензии, несмотря на предупреждения и предостережения.

В итоге Минэкологии ограничило право пользования участком недр для «Тор 2015» до тех пор, пока компания не обеспечит законность и безопасность проведения работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предупредил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.