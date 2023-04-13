Подмосковье 13 апреля 2023, 19:16 Суд Истры постановил прекратить незаконное производство на земельных участках в Павловской Слободе Фото из архива Минэкологии МО.

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Истринский городской суд обязал владелицу земельного участка в селе Павловская Слобода прекратить деятельность, которая негативно сказывается на состоянии природы, сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области. По версии ведомства, гражданка организовала несогласованное предприятие по изготовлению дорожных материалов.

Как отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, ответчица вела деятельность на двух землевладениях в Истринском городском округе. Производственные отходы рабочие складировали в открытом грунте и в водоохранной зоне.

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«При этом оба участка могут использоваться только для сельскохозяйственного производства. Любой другой вид использования земель не является законным», — добавил глава ведомства.

Сотрудники Минэкологии Московской области совместно с Истринской городской прокуратурой провели серию надзорных мероприятий, в ходе которых был установлен факт использования земель не по прямому назначению. Изучив доводы истца в лице администрации округа, суд постановил владелицу территорий прекратить производство железобетонных плит, сброс отходов и работу спецтехники. Поскольку ответчица на заседании не присутствовала, решение было вынесено заочно.

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