Милые, пушистые и очень дорогие. Международная выставка кошек Winter Cat Show прошла в Красногорске

Зимняя выставка кошек Winter Cat Show собрала больше полутора тысяч участников, здесь представлено 40 разных пород. Самые редкие, милые, дорогие, все они соревнуются в красоте. Свой топ-3 составила корреспондент «360» вместе с президентом Ассоциации фелинологических клубов.

Источник фото: телеканал «360»

Начнем с того, что почти каждая кошка здесь — чемпион. И определить, какая из них самая-самая, неспециалисту невозможно. Потому что «Крокус Экспо» в Красногорске принимает участников из 10 с лишним стран — от Испании до Китая.

Источник фото: телеканал «360»

Собираются чемпионы и их заводчики ежегодно, все друг друга знают. Составить топ-3 помогла завсегдатай Winter Cat Show и эксперт Ольга Ермакова. Кстати, сама она — заводчица британской породы.

«Эксперт не может кого-то любить больше или меньше. Мы оцениваем строго по стандарту», — говорит президент Ассоциации фелинологических клубов Ольга Ермакова.

Третье место в топе чемпионов мира занял кот Лакистар персидской породы.

Источник фото: телеканал «360»

Эксперт по достоинству оценила этого кота — «очень красивая круглая голова, широкого постава маленькие ушки, но глаза настолько большие, красивые и очень маленький коротенький носик. Здесь есть свое очарование и свое счастье».

А вот стоит такое черное счастье — от 40 тысяч рублей.

Если вы хотите шоу-качества, даже для дома, это будет от 2500 долларов или евро Светлана Локтюшкина заводчик

Второе место эксперт отдала милым короткошерстным британцам. Вырастают эти крохотные котята в настоящих медведей. Четырехлетний Айко собрал все возможные мировые титулы.

Источник фото: телеканал «360»

«Не только за красоту, за экстерьер. Британские коты — у них обязательно красивая очень круглая голова. Широкого постава ушки, короткая шея, это великолепное мускулистое тело, это мощные конечности и короткая шуба, за которую эксперты дают 40 баллов», — говорит Ольга Ермакова.

И первое место — у бенгальского кота с непроизносимым именем из Узбекистана. Но он обожает, когда его зовут по имени, итак, победитель нашего рейтинга — Бегимкетс Алладин.

Источник фото: телеканал «360»

«Невероятно блестящая и очень-очень красивая шуба. Они же завораживают», — отметила президент Ассоциации фелинологических клубов Ольга Ермакова.

Коту 1,5 года и с самого рождения он ездит по выставкам.

«Он у нас дома кушает только перепелку. Лично у меня в питомнике начинаются цены — от тысячи долларов котенок», — сказала заводчик Нодира Мерзаева.

Источник фото: телеканал «360»

Не вошли в наш рейтинг, но тоже заслужили внимания и другие кошки - тоже, кстати, чемпионы. Голые сфинксы, пушистые сибирские, «мимимишные» манчкин, той-боб, мейнкуны.

Источник фото: телеканал «360»

Тут посетителям все расскажут, покажут родословную, нахвалят шерсть и хвосты, а еще их можно купить. Только отправляясь на такие выставки учтите — дешевых кошек здесь нет.