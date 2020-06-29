Милонов предложил запретить магов и экстрасенсов. Те в ответ заговорили его от «марева, жарева, укуса и гнуса»
Анастасия направилась в лес, взяв свечи и фотографию депутата. Но это, по словам девушки, ни в коем случае не во вред. Наоборот, мол, обряд поможет Милонову избавиться от негативных мыслей и даже передумать. Наблюдателем стал корреспондент «360».
«Закрой птица-девица, раба божьего Виталия от марева, жарева, гнуса и укуса», — так звучали ее первые слова.
Сам Виталий Милонов считает, что экстрасенсы и ясновидящие могут увлекаться чем угодно, но проводить сеансы и брать за это деньги — нет. По его мнению, помощи так точно не получить. А ворожея Анастасия не согласна.
Если человек чего-то не видит, это не значит, что этого нет. Магия — она испокон веков. Не денется никуда, какой бы закон ни принялиАнастасия.
Ритуал, проведенный девушкой, заряжен, по ее словам, только на хорошее. Она называет себя ворожеей в третьем поколении. И ни ее мама, ни бабушка не делали ничего во вред.
«От всего плохого вас защищаю. От болезней и от плохих мыслей. Дай бог вам счастья и долгих лет жизни», — сказала она во время обряда.
А депутат не стал игнорировать ворожею и передал ей несколько пожеланий.
Я тоже желаю всем здоровья. Даже астрологам, даже экстрасенсам. Не только физического, но и духовного здоровья, которое не позволит вам за всякую ерунду брать деньгиВиталий Милонов.
Теперь Анастасия и ее коллеги наблюдают за тем, что же будет с инициативой Виталия Милонова. Подробности — в репортаже «360».