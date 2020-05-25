Миллионы деревьев в память о героях Великой Отечественной войны высадят в России. Подмосковье подключилось к акции

В России высадят 27 миллионов деревьев в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Акция «Сад Памяти» завершится 22 июня. В Московской области появилось уже 420 тысяч новых деревьев.

Источник фото: телеканал «360»

Люди по всей стране создают свои «Сады Памяти», не нарушая режима самоизоляции, на дачных участках. Новые липы, ели, сосны, сирень, яблони появляются не только у мемориалов и памятников, но и в парках, в лесах.

К всероссийской акции присоединилось и Подмосковье.

Разъезд Дубосеково в Волоколамском округе — легендарное место. Здесь в 1941 году советская армия вела ожесточенные бои с фашистским захватчиком. Знаменитый подвиг четвертой роты, позже названной Панфиловской, пожалуй, знает каждый школьник. Сейчас в окрестных лесах садят деревья в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

Источник фото: телеканал «360»

Двадцать семь миллионов деревьев — это по одному дереву в память о каждом, кто не вернулся с той войны. Всероссийская акция «Сад победы» добралась до Подмосковья. В ней участвуют все. От районных волонтеров до федеральных министров.

Вклад Подмосковья в акцию «Сад памяти» внушительный. Уже высажено 420 тысяч деревьев по всей области. В этом году пандемия внесла коррективы — все посадки проходили с соблюдением мер предосторожности.

Источник фото: телеканал «360»

«Раньше эти акции были массовыми. И мы собирали на акцию по 250, по 300 тысяч человек на каждую. А их проводили два раза в год. Конечно, в этом году такой массовости обеспечить не удалось. Но, я считаю, что это не повлияло ни на настроение участников, ни на настроение жителей Подмосковья, которые видят нашу работу и которые благодарны», — отметил Дмитрий Куракин, министр экологии и природопользования Московской области.

«Сады памяти» появились у памятников, мемориалов, в парках и даже на дачных участках. В 80 регионах люди, не нарушая режима самоизоляции, посадили у себя яблони, туи, сирень, липы в память о своих героях.

По всей стране уже растут двадцать миллионов новых деревьев. Каждое отмечено на интерактивной карте на сайте акции. Вы тоже можете присоединиться.