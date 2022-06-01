Еще 78 миллионов рублей выделят на развитие медицины в селах Подмосковья

Подмосковье получит из федерального бюджета еще свыше 78 миллионов рублей на развитие медицины в селах. На эти деньги приобретут, в том числе, современное оборудование. Например, аппараты для УЗИ, рентгенов и не только.

Между регионами России дополнительно распределят более 1,1 миллиарда рублей на поддержку медицины в селах, поселках городского типа и малых городах.

На выделенные деньги купят электрокардиографы и другую современную технику, которой оснастят медицинские центры. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев напомнил, что в регионе появляются новые льготы для врачей.

В Московской области уникальный проект социальной ипотеки — более 300 квартир планируем выдать в этом году Андрей Голубев.

Вместе с тем медики могут ежемесячно получать по 20 тысяч рублей на аренду жилья, а также претендовать на бесплатные земельные участки. Эти льготы ввели в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

В 2022 году из бюджета Подмосковья на развитие первичного звена здравоохранения выделят более 16 миллиардов рублей.