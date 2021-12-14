Подмосковье выделит 430 миллионов рублей на съемное жилье врачам в 2022 году

Мособлдума на ближайшем заседании рассмотрит закон о выплате, которую предложил губернатор Андрей Воробьев. Ежемесячно врачи смогут получить компенсацию за аренду жилья.

Сначала мера поддержки коснется наиболее востребованных специальностей. Например, терапевтов, педиатров, хирургов, неврологов, офтальмологов, гинекологов, онкологов и многих других врачей.

Это отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, врачи смогут получать компенсацию за съемное жилье каждый месяц. Это 20 тысяч рублей.

На предоставление выплаты выделено более 430 миллионов рублей из бюджета региона на 2022 год Игорь Брынцалов.

Он добавил, что мерой поддержки смогут воспользоваться около 1,8 тысячи врачей Московской области.

Согласно плану, каждый год количество получающих выплату врачей будет увеличиваться на 250 человек.

Ранее стало известно, что 155 врачей безвозмездно получили земельные участки в Подмосковье. Их передали по льготной программе, инициированной Андреем Воробьевым.