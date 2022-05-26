Миллион звонков приняли операторы горячей линии МФЦ Подмосковья с начала года

Операторы горячей линии МФЦ Подмосковья ответили на 1 миллион звонков с начала 2022 года. Об этом сообщила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«В контакт-центр МФЦ Подмосковья ежедневно поступает порядка 7,5 тысячи звонков. Самые популярные темы звонков — регистрация права на недвижимость, регистрация по месту пребывания и жительства, оформление социальных карт, учетная запись на портале госуслуг, проверка статуса заявления, запись в МФЦ», — сказала Надежда Куртяник.

В регионе работает короткий номер 122, по нему можно записаться в МФЦ, получить информацию о госуслугах, записаться на вакцинацию от коронавируса, узнать о соцвыплатах и компенсациях и получить другие услуги.

«В Московской области уже 239 услуг можно получить в электронном виде. Поэтому операторы контакт-центра во время каждого телефонного разговора напоминают, что подать заявление можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья», — добавила министр.