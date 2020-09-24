Миллион жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Он отметил, что Подмосковье должны вакцинировать 60% населения — порядка 4,5 миллиона человек. Желающим ежедневно делают прививки в поликлиниках и на предприятиях. Кроме того, в регионе работают 38 мобильных бригад.

«Это позволяет нам вакцинировать около 50 тысяч человек каждый день. Вот на сегодняшний день (а еще сентябрь) мы вакцинировали уже миллион. Безусловно, прививка делается добровольно. Никто не будет тебя тащить и заставлять колоться — это решение гражданина. Но очень рекомендуем сделать прививку, чтобы избежать симптомов ОРВИ и самого гриппа. Эта работа сейчас в приоритете у Минздрава», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Министр здравоохранения Светлана Стригункова отметила, что в прошлом году на эту же дату в сентябре в регионе было привито в пять раз меньше жителей.

«Жители стали более сознательно к этому относиться. Касается и детей. Обычно родители не очень охотно шли на прививки, но в этом году мы видим большую заинтересованность наших жителей. Уже больше 250 тысяч детей всех возрастов мы вакцинировали», — подчеркнула Стригункова.

Выездные бригады приезжают к сотрудникам предприятий, а также делают прививки в садиках, школах и других социальных объектах.

«Наша задача — оказать максимальные удобства тем предприятиям, которые сегодня работают. Там людям попросту некогда пойти в поликлинику, да и зачем время терять. Поэтому выездные бригады мы организовали. Очень важно позаботиться о тех, кто работает», — отметил Андрей Воробьев.

В Московской области существует интерактивная карта, на которой можно посмотреть адреса всех точек вакцинации от гриппа. Там же жители могут узнать расписание дежурств мобильных бригад — это позволит им подстроиться в любой удобный день и сделать прививку рядом с домом или работой. Всего на территории Московской области находятся 194 мобильных комплекса, в которых можно получить вакцину.