Более миллиона жителей Подмосковья получили электронный читательский в библиотеках региона

В библиотеках Подмосковья более одного миллиона посетителей получили электронные читательские билеты. В этом году на 15% выросло количество посетителей библиотек региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

За год книжный фонд библиотек обновился на 25%, а электронные читательские билеты получили более одного миллиона посетителей.

Подмосковные библиотеки не стоят на месте и привлекают новых читателей различными проектами. Например, до конца года откроют пять модельных библиотек: в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Коломне, Клину и Балашихе.

Также в регионе запустили проект «Читающий транспорт». Жители Подмосковья прочитали более 40 тысяч книг в 200 брендированных автобусах в 46 округах.

Для юных читателей летом провели онлайн-лагерь и открыли летние читальные залы. За каникулы в мероприятиях приняли участие 40 тысяч детей.

15 культурных учреждений запустили пилотный проект «Библиотека — современное общественное пространство». По просьбе читателей у них изменился график работы, появились велопарковки, зарядки для гаджетов и бесплатный интернет.

Библиотеки Подмосковья провели более 106 тысяч онлайн-мероприятий. Библиотекари читали книги и делали их обзоры, проводили уроки иностранных языков, читали интересные лекции, устраивали виртуальные выставки. Все эти мероприятия вызывали интерес у жителей. В них поучаствовали свыше 1,5 миллиона человек.