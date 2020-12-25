facebook_pixel
    25 декабря 2020, 16:56

    Более миллиона жителей Подмосковья получили электронный читательский в библиотеках региона

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В библиотеках Подмосковья более одного миллиона посетителей получили электронные читательские билеты. В этом году на 15% выросло количество посетителей библиотек региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.
    Более миллиона жителей Подмосковья получили электронный читательский в библиотеках региона

    За год книжный фонд библиотек обновился на 25%, а электронные читательские билеты получили более одного миллиона посетителей.

    Подмосковные библиотеки не стоят на месте и привлекают новых читателей различными проектами. Например, до конца года откроют пять модельных библиотек: в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Коломне, Клину и Балашихе.

    Также в регионе запустили проект «Читающий транспорт». Жители Подмосковья прочитали более 40 тысяч книг в 200 брендированных автобусах в 46 округах.

    Для юных читателей летом провели онлайн-лагерь и открыли летние читальные залы. За каникулы в мероприятиях приняли участие 40 тысяч детей.

    15 культурных учреждений запустили пилотный проект «Библиотека — современное общественное пространство». По просьбе читателей у них изменился график работы, появились велопарковки, зарядки для гаджетов и бесплатный интернет.

    Библиотеки Подмосковья провели более 106 тысяч онлайн-мероприятий. Библиотекари читали книги и делали их обзоры, проводили уроки иностранных языков, читали интересные лекции, устраивали виртуальные выставки. Все эти мероприятия вызывали интерес у жителей. В них поучаствовали свыше 1,5 миллиона человек.