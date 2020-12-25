Более миллиона жителей Подмосковья получили электронный читательский в библиотеках региона
За год книжный фонд библиотек обновился на 25%, а электронные читательские билеты получили более одного миллиона посетителей.
Подмосковные библиотеки не стоят на месте и привлекают новых читателей различными проектами. Например, до конца года откроют пять модельных библиотек: в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Коломне, Клину и Балашихе.
Также в регионе запустили проект «Читающий транспорт». Жители Подмосковья прочитали более 40 тысяч книг в 200 брендированных автобусах в 46 округах.
Для юных читателей летом провели онлайн-лагерь и открыли летние читальные залы. За каникулы в мероприятиях приняли участие 40 тысяч детей.
15 культурных учреждений запустили пилотный проект «Библиотека — современное общественное пространство». По просьбе читателей у них изменился график работы, появились велопарковки, зарядки для гаджетов и бесплатный интернет.
Библиотеки Подмосковья провели более 106 тысяч онлайн-мероприятий. Библиотекари читали книги и делали их обзоры, проводили уроки иностранных языков, читали интересные лекции, устраивали виртуальные выставки. Все эти мероприятия вызывали интерес у жителей. В них поучаствовали свыше 1,5 миллиона человек.