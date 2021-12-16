Подмосковье выделило еще 2,3 миллиарда рублей на лечение пациентов с ковидом

Еще 2,3 миллиарда рублей выделили на лечение пациентов с коронавирусом в Подмосковье. Об этом стало известно на 11-м заседании Мособлдумы.

Там внесли изменения в закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона на этот год и 2022-2023.

Директор фонда Людмила Данилова сообщила, что еще 6,5 миллиарда выделят на дополнительное финансирование базовой программы ОМС.

Вместе с тем эти деньги пойдут на оплату счетов жителей за лечение в других регионах России.

Еще 313 миллионов рублей направят на обучение врачей, покупку и ремонт медицинской техники.

Ранее стало известно, что Подмосковье выделит более 430 миллионов рублей на съемное жилье врачам в следующем году.