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    16 декабря 2021, 14:51

    Подмосковье выделило еще 2,3 миллиарда рублей на лечение пациентов с ковидом

    Анастасия Аброськина

    Еще 2,3 миллиарда рублей выделили на лечение пациентов с коронавирусом в Подмосковье. Об этом стало известно на 11-м заседании Мособлдумы.

    Подмосковье выделило еще 2,3 миллиарда рублей на лечение пациентов с ковидом

    Там внесли изменения в закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона на этот год и 2022-2023.

    Директор фонда Людмила Данилова сообщила, что еще 6,5 миллиарда выделят на дополнительное финансирование базовой программы ОМС.

    Вместе с тем эти деньги пойдут на оплату счетов жителей за лечение в других регионах России.

    Еще 313 миллионов рублей направят на обучение врачей, покупку и ремонт медицинской техники.

    Ранее стало известно, что Подмосковье выделит более 430 миллионов рублей на съемное жилье врачам в следующем году.