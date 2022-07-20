Подмосковье выделило еще миллиард рублей на поддержку производителей молока

Производство молока в Подмосковье возросло на 2,7% по сравнению с прошлым годом. Лидерами по надоям стали Коломна, Ступино и Сергиев Посад.

Заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов отметил, что с начала года в регионе произвели свыше 350 тысяч тонн молока.

Подмосковье направило еще более миллиарда рублей на поддержку производителей молока в этом году Георгий Филимонов.

В Коломне произвели на 2,2 тысячи тонн молока больше, чем год назад, в Волоколамске — на 1,6 тысячи тонн, в Зарайске — на 1,5 тысячи.

Кроме того, животных на областных фермах и предприятиях стало на 939 больше с начала года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион идет на втором месте в России по производству овощей.