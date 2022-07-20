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    20 июля 2022, 17:59

    Подмосковье выделило еще миллиард рублей на поддержку производителей молока

    Анастасия Аброськина

    Производство молока в Подмосковье возросло на 2,7% по сравнению с прошлым годом. Лидерами по надоям стали Коломна, Ступино и Сергиев Посад.

    Подмосковье выделило еще миллиард рублей на поддержку производителей молока | Изображение 1

    Заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов отметил, что с начала года в регионе произвели свыше 350 тысяч тонн молока.

    Подмосковье направило еще более миллиарда рублей на поддержку производителей молока в этом году

    Георгий Филимонов.

    В Коломне произвели на 2,2 тысячи тонн молока больше, чем год назад, в Волоколамске — на 1,6 тысячи тонн, в Зарайске — на 1,5 тысячи.

    Кроме того, животных на областных фермах и предприятиях стало на 939 больше с начала года.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион идет на втором месте в России по производству овощей.