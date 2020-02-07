Микрозаймы и дополнительные льготы. Бизнесмены обсудили с министром, как развивать свое дело в Подмосковье

Министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова начала серию выездных встреч с бизнесом в муниципальных образованиях региона. Одна из таких встреч с предпринимателями состоялась в Пушкинском округе.

Главными темами, с которыми обратились предприниматели, стали трудности с выдачей земельных участков, получением разрешительной документацией, окупаемостью инвестиций, выходом местных производителей в розничную сеть, получением софинансирования, микрозаймов и дополнительных льгот в рамках региональных программ.

«Московская область является одной из лидирующих и экономически развитых регионов страны, и мы хотим развиваться дальше. Наша задача — сделать так, чтобы люди могли работать в комфортных условиях и рядом с домом, получать достойную зарплату. По мере проведения встреч мы будем фиксировать вопросы граждан, выделять топ самых волнующих и системно решать именно их», — отметила при подведении итогов форума Наталья Егорова.

Источник фото: телеканал «360»

В Пушкинском городском округе зарегистрировано свыше 9800 субъектов малого и среднего предпринимательства, более 20 тысяч человек работают на предприятиях малого бизнеса.

Министр напомнила, что по поручению губернатора Московской области создана горячая линия для бизнеса с коротким номером «0150», она принимает обращения с 9 до 18 часов в будни, а в нерабочее время свое обращение и контакты можно направить по электронной почте 0150@mosreg.ru, после чего с заявителем свяжутся специалисты Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Следующая встреча с бизнесом пройдет 13 февраля, в четверг, в Орехово-Зуеве. Начало встречи в 10-00.