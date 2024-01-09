Подмосковье 09 января 2024, 18:03 Микроскопы для сложных операций поступили в больницы Ногинска и Видного Минздрав МО

Читать 360tv в

Больницы Ногинска и Видного получили два новых операционных микроскопа, с помощью которых проводятся сложные нейрохирургические операции. Аппараты уже введены в работу и используются врачами.

«Новое оборудование позволяет врачам во время операции получать изображение высокой четкости, что в свою очередь влияет на эффективность проводимого лечения. На закупку аппаратов направили более 34 миллионов рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Инфракрасный модуль выдает хирургу информацию о проходимости сосудов мозга. Изображение передается на монитор.

«Новый микроскоп имеет уникальные возможности. Это более высокая эффективность, радикальность и безопасность операций при очень сложной сосудистой патологии головного и спинного мозга», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Микроскоп используется при операциях после инсульта, опухолях головного мозга, а также при патологиях позвоночного столба. Прибор позволяет контролировать оперативное вмешательство в мельчайших подробностях. Изображение транслируется на монитор, где его видит вся бригада врачей.

Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».