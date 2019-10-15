Микроскоп для операций на мозге появился в больнице Солнечногорска

В Центральной районной больнице Солнечногорска появился новый инновационный нейрохирургический микроскоп Leica M530 OHX стоимостью более 21 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Нейрохирургический микроскоп Leica M530 OHX — это последняя модель в линейке знаменитой швейцарской фирмы, мирового лидера в производстве медицинской оптической техники. Высокотехнологичное оборудование поступило в солнечногорскую больницу в рамках реализации региональной программы модернизации оснащения нейрохирургической службы.

Заведующий нейрохирургическим отделением Роман Михайлов отметил, что новая техника открывает перед опытными хирургами впечатляющие возможности.

«Многократное увеличение позволяет во всех подробностях рассмотреть самые маленькие новообразования. Лучшая модель в позиции освещения операционного поля, передовая оптика, удобная автоматическая балансировка и множество других инновационных функций, позволяют нейрохирургу производить ювелирной точности хирургические операции на сложных структурах головного и спинного мозга», — пояснил Роман Михайлов.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Сейчас нейрохирурги Солнечногорской ЦРБ используют микроскоп при операциях на головном, спинном мозге, периферической нервной системе.

Роман Михайлов подчеркнул, что современный микроскоп позволяет существенно расширить спектр нейрохирургических операций и добиться повышения качества оказания специализированной нейрохирургической помощи по профилю «нейрохирургия» на базе Солнечногорской центральной районной больницы.

В свою очередь, глава городского округа Владимир Слепцов прокомментировал, что одна из основных задач — сделать медицину современной и еще более доступной для жителей Солнечногорья. «Жители должны получать качественную и, самое главное, бесплатную медицинскую помощь», — сделал акцент Владимир Слепцов.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

В этом году на территории муниципалитетат были введены в эксплуатацию три современных фельдшерско-акушерских пункта — в деревне Толстяково, Обухово и Лесном озере.

Кроме того, сейчас ремонтируется входная группа Центральной районной поликлиники. Специалисты проводят установку стеновых панелей, автоматических дверей, пандуса, ведут электромонтажные работы. Также ремонт идет в рентген-кабинетах на 1 этаже лечебного корпуса ЦРБ и в детской поликлинике. Окончание строительных работ запланировано на конец ноября 2019 года.

Жительница деревни Толстяково Тамара Иванова назвала новый ФАП долгожданным: «В любой момент сюда можно прийти и получить необходимую медицинскую помощь. Это очень удобно». Женщина также сказала, что жители замечают тот факт, что медицина в округе развивается. «В центральной поликлинике благодаря новому оборудованию необходимые анализы можно сдать без особых проблем. И также оперативно получить результат», — поделилась Тамара Иванова.