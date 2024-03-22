Подмосковье 22 марта 2024, 16:10 Микрорайон Цемгигант станет главной площадкой акции «Лес Победы» в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360tv в

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» пройдет 27 апреля. Главной площадкой в Воскресенске станет Тополиная улица в микрорайоне Цемгигант. Жители округа высадят дубы, липы, клены и серый орех.

Посвященная празднованию Дня Победы акция «Лес Победы» проходит в Подмосковье каждый год. В этот раз жители высадят молодые деревья на участке площадью в один гектар, расположенном вдоль реки Кепиковка.

Реклама

Акция стартует 27 апреля в 10:00. Саженцы, инвентарь и все необходимое участникам выдадут на месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».