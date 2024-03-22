22 марта 2024, 16:10
Микрорайон Цемгигант станет главной площадкой акции «Лес Победы» в Воскресенске
Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» пройдет 27 апреля. Главной площадкой в Воскресенске станет Тополиная улица в микрорайоне Цемгигант. Жители округа высадят дубы, липы, клены и серый орех.
Посвященная празднованию Дня Победы акция «Лес Победы» проходит в Подмосковье каждый год. В этот раз жители высадят молодые деревья на участке площадью в один гектар, расположенном вдоль реки Кепиковка.
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Акция стартует 27 апреля в 10:00. Саженцы, инвентарь и все необходимое участникам выдадут на месте.
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