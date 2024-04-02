02 апреля 2024, 18:22
Микроавтобус с гуманитарной помощью направили из Лобни в зону СВО
В знак поддержки бойцов, участвующих в специальной военной операции, жители Лобни организовали передачу им микроавтобуса. Вместе с транспортным средством защитникам отправили необходимые в полевых условиях материалы и оборудование, в том числе генератор и мойку высокого давления.
Приобрести автобус для военнослужащих помогли секретарь первичного отделения № 7 партии Единая Россия Иван Гущян и предприниматель из Лобни Рафик Тутунджян.
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«Поддержка бойцов СВО — одна из приоритетных задач, которой необходимо уделять пристальное внимание», — написал первый заместитель главы Лобни Вадим Лебедев.
Военный комиссариат городских округов Химки, Лобня и Долгопрудный продолжает набор на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Для получения более подробной информации заинтересованные могут обратиться по телефону: +7 930 959-76-48.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, об успешных боевых задачах вертолетной эскадрильи в зону спецоперации.
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Лобня
Специальная военная операция РФ на Украине
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