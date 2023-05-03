Подмосковье 03 мая 2023, 19:10 Микроавтобус для перевозки раненых отправили из Химок в зону СВО

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Автомобиль УАЗ для перевозки раненых отправили из Химок в зону СВО. Перед этим микроавтобус оклеили специальной пленкой цвета хаки для маскировки.

«К нам обратились люди с вопросом, можем ли мы им оклеить этот автомобиль под камуфляж. Мы с радостью согласились», — рассказал руководитель компании «Медиа Цех» Николай Захаров.

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Николай взял на себя все расходы по закупке и нанесению пленки. Это уже вторая машина, которую его сотрудники подготовили для передовой.

В камуфляже автомобиль будет незаметен в лесах. Предварительно с микроавтобуса сняли мерки, чтобы подогнать пленку под размеры машины в специальной программе. Пленка прочная, не боится ветра, дождя и солнца. Уже на следующий день автомобиль приехал в зону СВО.

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