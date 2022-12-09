Подмосковье 09 декабря 2022, 18:37 Михайловскую набережную в Коломне украсят к Новому году световым шатром

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Благоустроенную в этом году Михайловскую набережную в Коломне украсят к Новому году. Из 3000 метров гирлянды сформируют световой шатер. Также на пешеходной зоне в центре амфитеатра установят новогоднюю ель.

Праздничное настроение уже ощущается во всех парках и скверах Коломны. В городском округе установили более 50 нарядных елей и 20 инсталляций в виде шаров, часов и карет.

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«Особую атмосферу в исторической части города создаст новогодняя концепция, которая представлена новогодней елью — шароель, высота которой 12 метров. Она создана из декоративных шаров разного диаметра. [Также в концепции представлены] светодиодные деревья высотой пять метров с красными шарами и светящееся слово „Коломна“», — рассказала заместитель директора МБУ «Коломенское благоустройство» Татьяна Истомина.

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Сквер имени Зайцева украшает ретроелка. На зеленых лапах — игрушки в стиле Советского Союза. Их воссоздали по старым открыткам. Снеговик, белочка, варежки и медведь на лыжах в вечернее время светятся.

Еще одна новая локация — у Бобренева монастыря. Новогодняя 12-метровая ель украшена праздничной иллюминацией, рядом стоят светодиодные конструкции.

Работы по установке новогодних атрибутов в округе завершатся до 15 декабря, но уже сейчас в Коломне ощущается атмосфера праздника.

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