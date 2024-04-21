Подмосковье 21 апреля 2024, 13:38 Михаил Собакин поздравил пару из Чехова с юбилеем свадьбы пресс-служба администрации городского округа Чехов

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Глава Чехова Михаил Собакин поздравил Марину Яковлевну и Владислава Васильевича Маркадеевых с 55-летием совместной жизни. История их знакомства началась на свадьбе друзей и с тех пор они вместе преодолели множество жизненных испытаний, радуясь каждому дню, проведенному вместе. В семье Маркадеевых выросли замечательные дети, внуки и правнуки.

«Пятьдесят пять лет совместной жизни — это на самом деле целое достояние, потому что в нашем поколении не многие столько и живут, а вы совместно сохранили эту любовь, трепетность. Вы и правнуков воспитываете. И при этом, самое удивительное, что вы продолжаете трудовую деятельность», — сказал глава Чехова Михаил Собакин.

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В год, объявленный президентом Владимиром Путиным «Годом семьи», семья Маркадеевых становится ярким примером тех ценностей и традиций, которые необходимо бережно хранить и передавать из поколения в поколение.

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