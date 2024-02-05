Подмосковье 05 февраля 2024, 22:11 Михаил Хайкин назвал обновленный парк в Дзержинском точкой притяжения юных жителей города Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство сквера «Сказка» в подмосковном Дзержинском стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Она была реализована в 2021 году в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, жители Дзержинского с удовольствием проводят время с семьей в благоустроенном городском пространстве, ведь теперь в парке появились различные функциональные зоны.

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Для детей построено несколько детских площадок, а для подростков и взрослых поставили тренажеры. Все желающие также смогут поиграть в настольные игры.

«При создании площадки использовались различные природные формы: холмы, дюны, мосты, деревья, цветы. Сквер стал точкой притяжения маленьких жителей города», — отметил глава Министерства благоустройства Михаил Хайкин.

На старой хоккейной площадке теперь можно поиграть в футбол, баскетбол или потанцевать, ведь ее расширили и превратили в многофункциональную спортивную площадку.

Также в парке появились новые скамейки, урны, столы для игры в настольный теннис, новое уличное освещение, а также цветы и кустарники.

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