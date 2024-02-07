Подмосковье 07 февраля 2024, 20:48 Михаил Хайкин доложил Андрею Воробьеву о благоустройстве Истры Министерство благоустройства Московской области

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Министр Благоустройства Московской области Михаил Хайкин доложил о результатах и планах благоустройства в Истре губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Сделано уже многое, и немало дел запланировано на 2024 год.

По словам Хайкина, за пять лет работы министерства благоустроили парк на набережной реки Песочной, парк культуры и отдыха на реке Истре, территорию Торговой площади, пляж на берегу реки Истры и лесопарк «Шишкин лес».

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«Лесопарк в Павловской Слободе „Шишкин лес“ один из девяти лесопарков, запланированных для благоустройства по программе губернатора „Парки в лесу“ в 2023 году. В результате благоустройства в нем появились удобные дорожки для прогулок, велодорожки, спортивная и детская площадки, пункт проката спортивного оборудования» — отметил Хайкин.

Открытие Центральной части в Дедовске в районе улицы Гагарина запланировано на 2024 год.

В 2024–2025 годах планируется открытие лесопарка «Истринский лес» в городе Истра.

«В Истринском лесу будут проложены пешеходные маршруты протяженностью 3,4 км, лыжная трасса 1,5 км. Также на территории появятся детские и спортивные площадки», —пояснил министр.

Все работы будут вестись по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской Андрей Воробьев сообщил в Telegram-канале, что в январе 2024 года лесопарк «Шишкин лес» посетили 20 тысяч человек.

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