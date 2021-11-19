Михаил Ежокин вступил в должность главы городского округа Домодедово
Городской округ Домодедово официально возглавил Михаил Ежокин
Михаил Ежокин официально стал новым главой городского округа Домодедово. Его единогласно избрали на заседании окружного Совета депутатов.
Участниками торжественной церемонии его вступления в должность стали почетные граждане округа, военнослужащие, представители силового блока и руководители крупных предприятий.
«Я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Вектор развития на ближайшие пять лет задан, это требует больших усилий и консолидации. Наши планы невозможно реализовать без поддержки губернатора, депутатского корпуса и, конечно, без поддержки домодедовцев. Все мои решения будут исключительно в интересах жителей», — подчеркнул Ежокин.
Он отметил, что перед городским округом стоят масштабные задачи по развитию, благоустройству, развитию сферы занятости населения. В ближайшие пять лет в Домодедове планируется создать 25 тысяч рабочих мест. Этого результата получится достичь благодаря работе крупных предприятий в Домодедове, отметил он.
В частности, в 2022 году в округе начнет функционировать особая экономическая зона. По словам Ежокина, ОЭЗ станет флагманом развития и вкладом в обеспечение продовольственной безопасности всей страны. Позитивные изменения произойдут также в селах и деревнях, добавил глава Домодедова.
Отдельно Ежокин отметил сферу здравоохранения. Уже сейчас в городском округе самая развитая в области сеть ФАПов и офисов врачей общей практики. В микрорайоне Южный строится новая поликлиника. Также планируется строительство станции скорой помощи, хирургического корпуса и родильного дома, заключил он.