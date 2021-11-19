Михаил Ежокин вступил в должность главы городского округа Домодедово

Михаил Ежокин официально стал новым главой городского округа Домодедово. Его единогласно избрали на заседании окружного Совета депутатов.

Участниками торжественной церемонии его вступления в должность стали почетные граждане округа, военнослужащие, представители силового блока и руководители крупных предприятий.

«Я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Вектор развития на ближайшие пять лет задан, это требует больших усилий и консолидации. Наши планы невозможно реализовать без поддержки губернатора, депутатского корпуса и, конечно, без поддержки домодедовцев. Все мои решения будут исключительно в интересах жителей», — подчеркнул Ежокин.

Он отметил, что перед городским округом стоят масштабные задачи по развитию, благоустройству, развитию сферы занятости населения. В ближайшие пять лет в Домодедове планируется создать 25 тысяч рабочих мест. Этого результата получится достичь благодаря работе крупных предприятий в Домодедове, отметил он.

В частности, в 2022 году в округе начнет функционировать особая экономическая зона. По словам Ежокина, ОЭЗ станет флагманом развития и вкладом в обеспечение продовольственной безопасности всей страны. Позитивные изменения произойдут также в селах и деревнях, добавил глава Домодедова.

Отдельно Ежокин отметил сферу здравоохранения. Уже сейчас в городском округе самая развитая в области сеть ФАПов и офисов врачей общей практики. В микрорайоне Южный строится новая поликлиника. Также планируется строительство станции скорой помощи, хирургического корпуса и родильного дома, заключил он.