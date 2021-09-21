Миграционный центр в Путилкове перестанет работать в ноябре

Миграционный центр в Путилкове переедет на новую площадку и перестанет работать в ноябре. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Роман Каратаев на совещании с губернатором Андреем Воробьевым.

«Мы по вашему поручению подобрали новую площадку для оформления патентов. В ноябре мы должны переехать на новую площадку, и миграционный центр в Путилкове перестанет работать», — объявил Каратаев.

Губернатор Андрей Воробьев попросил встретиться с жителями Путилкова, чтобы объяснить задержку с переносом центра.

Я прошу вас проинформировать жителей, что до конца года, до конца ноября… постараемся побыстрее. Мы эту проблемы слышим и обязательно решим Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что важно рассказать жителям о том, что работа ведется, но для переноса миграционного центра нужно время.

Ранее глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов в разговоре с «Коммерсантом» сообщил, что мигрантов из Путилкова перенаправят в единый центр в Новой Москве. По его словам, мощности центра в Сахарове для этого хватит.