Миграционная служба Химок приняла более 30 заявлений от беженцев

Глава Химок Дмитрий Волошин посетил химкинский отдел по вопросам миграции, который оказывает помощь в постановке на миграционный учет беженцам из ЛНР, ДНР и Украины, прибывающим в округ. Ранее о необходимости помочь людям встать на учет и адаптироваться после переезда на новое место заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как подчеркнул Воробьев, важно своевременно уведомлять людей об алгоритме работы системы, чтобы он был прозрачен и понятен.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы не только помогаем беженцам с Донбасса встать на миграционный учет, но и оформить им материальные выплаты, устроить детей в школы и сады, помогаем в поисках работы. Наша миграционная служба уже приняла более 30 заявлений», — сообщил глава Химок Дмитрий Волошин.

С 15 февраля в консультационный центр по вопросам гражданства переведены два подразделения МВД России — Красногорский и Одинцовский. А с марта — еще 11 — из городских округов Дубна, Истра, Лобня, Можайск, Рузский, Солнечногорск, Волоколамский, Дмитровский, Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский, Талдомский. Также помочь с оформлением необходимых документов готовы сотрудники химкинского отдела по вопросам миграции. Они уже ведут ежедневный прием граждан.

«Граждане Украины, ЛНР, ДНР, которые хотят получить статус беженца, могут к нам обратиться в любое рабочее время в приемные часы. После заполнения всех необходимых бумаг их пригласят в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области», — рассказал начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. о. Химки подполковник полиции Алексей Земляков.

Записаться на прием к сотрудникам миграционной службы можно через портал госуслуг и по телефону горячей линии: 8 (499)-673-42-61. Подробная информация также доступна в телеграм-канале консультационного центра по вопросам гражданства Московской области t.me/emcmo.

Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины могут оформить в Химках все необходимые документы, чтобы легально работать или устроить детей в садики и школы. Химкинские школы уже приняли 65 учеников из Луганской и Донецкой народных республик. Еще 14 заявлений было подано в детские сады — пять детей уже посещают дошкольные учреждения, еще 9 заявлений находятся на рассмотрении и этапе сбора необходимых документов.

Также для переселенцев по указу президента России предусмотрена единоразовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Химкинское управление соцзащиты населения уже приняло 462 заявления, в том числе 118 заявлений на несовершеннолетних.