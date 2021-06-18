Мигранты, которые работают в Московской области, проходят ПЦР-тестирование без привязки к регистрации. Они сдают анализы в течение дня — утром приходят результаты.

Об этом заявил в программе «Специальный гость» канала RTVI губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас нет привязки к регистрации. Сдаются ПЦР-тесты в течение дня. И утром мы видим результаты. Мы всем делаем ПЦР и берем анализы. Регулярно сдаются тесты. Он может работать (без теста — прим. ред). Всякие случаи бывают, но глобально они сдают тесты», — рассказал он.

Андрей Воробьев уточнил, что сейчас на стройках Московской области не хватает рабочих рук.

«У нас не хватает на стройках мигрантов. Мы регулируем этот вопрос. У нас с ним нет проблем. Они проходят все необходимые процедуры регистрации при получении патента. И я здесь угрозы не вижу», — сказал он.

Ранее глава областного Минздрава Светлана Стригункова рассказала, что мигранты могут вакцинироваться от коронавируса в регионе, если у них есть хотя бы временная регистрация и полис ОМС. Она уточнила, что получить полис для приезжих не проблема — достаточно написать заявление. Однако без него сделать им прививку невозможно в соответствии с федеральным требованием.