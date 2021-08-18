Мигранты могут привиться от коронавируса в Подмосковье. Вот как это сделать

Иностранные жители могут привиться от коронавируса в Едином миграционном центре Московской области. Для вакцинации туда поставили уже 100 тысяч доз препарата «Спутник Лайт».

Подготовили и специальное помещение, где работают восемь терапевтов и столько же медсестер. Прививку можно сделать в рабочие дни — с 09:00 до 17:00.

Чтобы попасть на вакцинацию, пациенту потребуется заранее записаться по телефону +7 (499) 673-42-61. Процедура доступна любому иностранцу, проживающему в Подмосковье.

Как все проходит?

Перед вакцинацией мигранты заполняют анкету о состоянии здоровья и проходят медицинский осмотр.

О необходимости прививки напомнил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В Подмосковье многие иностранные граждане работают в сферах торговли, услуг, общепита и такси. Поэтому важно, чтобы они тоже получили вакцину Роман Каратаев.

По его словам, это защитит от заражения и самих мигрантов, и окружающих.

«Все иностранные граждане, которые обращаются в Единый миграционный центр Московской области для оформления патента, могут вакцинироваться сразу же после прохождения медицинского освидетельствования», — рассказала директор Единого миграционного центра Московской области Татьяна Куприна.

Для работодателей

Кроме того, вакцинацию мигрантов в Подмосковье проводят по заявкам работодателей.

Трудовые мигранты могут привиться за свой счет или за счет работодателя. Стоимость услуги составляет 1,3 тысячи рублей.

Чтобы обеспечить вакцинацию, работодатели должны будут отправить заявку на почту usoltsevanm@migrantcenter.ru.

Она должна содержать наименование, ИНН, адрес компании, контактные данные ответственного лица, а также количество сотрудников, направляемых на вакцинацию.