Свыше 38 тысяч мигрантов сдали тесты на коронавирус в Подмосковье за три месяца

С конца июня свыше 38 тысяч мигрантов сделали тест на коронавирус в Подмосковье. Инфекция подтвердилась у 45 из них. Теперь это обследование стало обязательным для иностранных граждан, которые планируют работать в Московской области.

Всего с июня протестировали 38,5 тысячи мигрантов. Это отметил руководитель подмосковного главного управления региональной безопасности Роман Каратаев. Теперь иностранные граждане, которые хотели бы оформить патент на трудовую деятельность, обязаны пройти обследование на COVID-19 Роман Каратаев. В пресс-службе председателя правительства Московской области уточнили, что иностранные граждане могут сдать тест в Едином миграционном центре Московской области. Результаты станут причиной для одобрения или отказа в выдаче патента.