Мигрантам напомнили, что до 15 июня нужно продлить патент на работу в Подмосковье

Иностранным гражданам, которые работают в Московской области, напомнили о необходимости продлить разрешение на пребывание в стране. Сделать это нужно до 15 июня 2021 года. Об этом сообщили в УВМ ГУ МВД России по Московской области.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 25.12.2020 года № 791 иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации с нарушением установленного порядка пребывания, в срок до 15 июня 2021 года вправе обратиться в подразделения по вопросам миграции, расположенные в муниципальных образованиях Московской области, за продлением срока временного пребывания в Российской Федерации, постановки на учет по месту пребывания и оформления соответствующих разрешительных документов», — уточнили в управлении по вопросам миграции.

Ранее мигранты, которым нужно попасть в ГБУ МО «Единый миграционный центр Московский области» до 15 июня, заполонили дорогу в Красногорске и парализовали движение. Чтобы решить проблему, власти региона приняли действенные меры. Теперь автобусы, которые отвозят мигрантов в миграционный центр, начинают ходить в 03:00 с периодичностью в 15 минут. Благодаря слаженной работе местных властей жители не замечают неудобств.

Сам центр привлек дополнительных сотрудников, чтобы успевать справляться с потоком желающих получить патенты. Для этого также увеличили время работы на четыре часа — с 08:00 до 21:00. Чтобы получить патент, мигранты проходят медицинское освидетельствование, в том числе делают тест на коронавирус, а также проходят дактилоскопическую регистрацию.