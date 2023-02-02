Подмосковье 02 февраля 2023, 10:48 МИД России передал в подарок Клину новогодние украшения

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Новогодние игрушки, которые изготовили дети из разных стран, передали музею «Клинское подворье». Их создали в рамках конкурса «Фейерверк новогодних игрушек», организованного «Синергией талантов» при поддержке Министерства иностранных дел России.

Международный конкурс прошел в пятый раз. Его посвятили столетию с момента образования СССР. Участниками стали дети из 51 региона России и 59 стран мира. Они представили 9600 работ, сделанных вручную. Среди призеров дети из многодетной семьи из Уганды Лидия-Александра и Эндрю-Леон. Их мама Ольга рассказала, что семья часто участвует в конкурсах.

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«Благодаря таким мероприятиям дети узнают культуру. Через игрушку интересуются и познают историю СССР, проживая в Уганде», — поделилась Ольга.

Глава округа Алина Сокольская получила медаль «К 100-летию образования СССР» за вклад в сохранение культурных традиций, а для гостей из разных стран мира провели экскурсию по музею и рассказали об истории появления елочной игрушки.

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