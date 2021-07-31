МГОУ завершил прием документов от поступающих на бюджет в бакалавриат

Московский государственный областной университет (МГОУ) завершил прием документов от поступающих на бюджетную основу по программам бакалавриата (специалитета). В этом году конкурс составил 28 человек на одно место. Этот показатель оказался на шесть человек выше, чем в 2020-м и на 13 — чем в 2019-м.

Абитуриенты проявляют интерес к МГОУ в связи с ежегодным обновлением учебных программ. В университете постоянно открывают новые профили подготовки, которые наиболее востребованы у работодателей.

Источник фото: пресс-служба МГОУ

Занятия на новом Медицинском факультете Московского государственного областного университета начнутся этой осенью. Для обучения бюджетников предусмотрено 50 мест. Программа специалитета «Лечебное дело» показала высокий конкурс на одно место, вызвав большой интерес у абитуриентов уже в первый год набора.

25 августа МГОУ завершит принимать документы у тех, кто хочет учиться по договору.