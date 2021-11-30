МГОУ выяснил ключевые ассоциации студентов с СССР

Московский государственный областной университет провел социологическое исследование среди студентов «Взгляд молодежи на советскую эпоху». Всего участие приняли 103 человека в возрасте от 17 до 34 лет.

При этом 1% респондентов представил группу старше 34 лет — она стала контрольной. Исследование провел факультет истории, политологии и права МГОУ.

Студентам предложили рассказать, с какими правителями у них ассоциируется понятие СССР. Оказалось, что у 56,3% студентов и аспирантов это Сталин, у 18,4% — Ленин, а еще у 12,6% — Брежнев.

Это несколько отличает молодых людей от более старших поколений, которые больше упоминают брежневскую эпоху.

Ассоциации с событиями

При уточняющем вопросе о событиях, которые больше всего ассоциируются с эпохой СССР, 65% молодых людей назвали Великую Отечественную войну, 50,5% — полет Юрия Гагарина в космос, 35,9% — холодную войну, 29,1% — индустриализацию, а 27% — коллективизацию.

Высокий уровень сохраняет тема репрессий — 33% респондентов отметили эти события как символ СССР для них.

В отличие от более старших поколений, у молодежи минимальные ассоциации с СССР имеют такие события, как Гражданская война, НЭП, голод 1930-х, «оттепель», XX съезд и разоблачение культа личности, освоение целины.

И другие вопросы

На вопрос «Как думаете: вы живете лучше родителей или нет?» 22,3% ответили «значительно лучше», 35,9% — «скорее лучше».

При этом 11,7% ответили «скорее хуже» и 4,9% — «значительно хуже», а затруднились с ответом 12,6% респондентов.

Был и вопрос «Если бы в 1991 году Советский Союз не распался, лично вы жили бы хуже или лучше, чем живете сейчас?». На него 11,7% ответили «значительно лучше», 21,4% ответили «скорее лучше».

При этом 11,7% участников ответили «примерно одинаково», 15,5% — «скорее хуже», а 6,7% — «значительно хуже».