МГОУ впервые вошел в рейтинг вузов «Три миссии университета»

В топ-100 вошли три российских вуза — МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и МФТИ. По сравнению с прошлым годом они улучшили свои результаты.

МГУ поднялся с 22-го на 21-е место, СПбГУ — с 41-го на 40-е, а МФТИ — с 51-го на 46-е.

В рейтинге «Три миссии университета» первые 300 вузов занимают конкретные места. Начиная с 301 места, вузы поделены на группы.

Рейтинг «Три миссии университета» в 2020 году стал наиболее представительным рейтингом в мире. Количество представленных в нем вузов впервые достигло 1500, это высшие учебные заведения из 97 стран мира, среди них 101 российский вуз.

Московский международный рейтинг вузов — новый академический рейтинг, который оценивает все три ключевые миссии университета — образование, науку и взаимодействие с обществом.