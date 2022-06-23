МГОУ вошел в топ-100 Национального рейтинга университетов «Интерфакса»

Московский государственный областной университет впервые вошел в топ-100 Национального рейтинга университетов «Интерфакса». За последнее время ему удалось подняться в рейтинге сразу на 52 пункта. В 2022 году МГОУ занял 70–71-е место.

При этом есть и другие достижения в рейтингах. МГОУ смог подняться на 49-51-е место по многим параметрам образовательной деятельности. Университет продолжает активно повышать свои позиции, даже несмотря на то, что в образовательной сфере в России растет конкуренция.

«Это говорит о правильном векторе работы команды университета, о признании заслуг наших преподавателей и ученых. Сегодня МГОУ решает задачи по трансформации содержания образовательных программ, расширению и модернизации учебно-лабораторной базы и цифровизации. Отвечая на современные вызовы, мы стремимся создать для наших студентов все условия для личностно-профессионального развития», — прокомментировала результаты рейтингования ректор МГОУ Елена Певцова.

23 июня международная информационная группа «Интерфакс» предоставила результаты своих последних исследований. Рейтинг ведется еще с 2010 года, его проводят для того, чтобы улучшить независимую оценку отечественных вузов и их образовательных программ.