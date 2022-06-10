МГОУ вошел в топ-100 лучших вузов России по версии агентства RAEX

Как новая реальность отразится на работе университетов и какие изменения ждут систему образования? На эти и другие вопросы отвечали участники 10-го форума «Будущее высшей школы». Гостями мероприятия стали ректоры ведущих вузов страны. Среди них — Московский государственный областной университет (МГОУ). За последний год он открыл 32 новые образовательные программы: в области юриспруденции, финансов, педагогики, медицины и других дисциплин.

Наш Университет стал лучшим среди всех Подмосковных вузов. Мы гордимся тем, что сегодня говорили о Московской области, о высоком качестве образования в системе высшего образования и именно наш Московский Государственный областной университет доказал, что та система Подмосковья, которая сегодня сложилась в стенах нашего университета является качественной и востребованной Елена Певцова Профессор, ректор МГОУ

Сегодня в МГОУ успешно реализуются почти 200 образовательных программ по разным направлениям. Одним из главных критериев при выборе высшего учебного заведения для абитуриентов, конечно, является рейтинг. Поэтому университеты по всей стране каждый год повышают качество обучения и соревнуются за высокие показатели.

На форуме агентство RAEX представило рейтинг 100 лучших вузов России. МГОУ — на 65 месте. Университет также вошел в двадцатку лучших по направлению лингвистика и иностранные языки, занял 62 место по уровню качества образования.

«Три направления мы оцениваем, потому что у нас вся система рейтингов, она называется — общее название — это „три миссии университета“. Соответственно, это обучение, это научная деятельность и взаимосвязь с обществом. Но если говорить о рейтинге RAEX-100, о котором сегодня говорили — это, прежде всего, взаимоотношения с работодателем», — объяснил генеральный директор агентства RAEX Дмитрий Гришанков.

Спикеры форума обсудили вопросы обучения целевиков. А также, какие учебные дисциплины надо добавить в технические и гуманитарные вузы, чтобы студенты выпускались профессиональными специалистами.

«Потребность на междисциплинарное образование, на подготовку людей не узко специализированных, а действительно обладающих широким набором компетенций, что и есть призыв настоящего университета с большой буквы», — отметил ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Владимир Шевченко.

Ректоры представили научные исследования вузов в условиях геополитических ограничений и рассказали о перспективах их развития.

Мы живем в быстро меняющемся мире и эти изменения, несомненно, касаются каждого из нас и, естественно, системы образования. Но как бы ни менялась система образования, ключевым вопросом останется качество и востребованность. Востребованность академическими, бизнес-партнерами Алевтина Черникова Ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»

На форуме присутствовало более 700 человек, и это не только ректоры наших вузов, но и иностранные гости — представители посольств стран, которые направляют своих студентов на обучение в Россию. Следующий форум пройдет в 2023 году.