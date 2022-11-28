Подмосковье 28 ноября 2022, 17:15 МГОУ вошел в список самых влиятельных вузов России

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Московский государственный областной университет впервые вошел в рейтинг самых влиятельных российских вузов по версии агентства RAEX. Образовательное учреждение закрепилось на 59-й строчке списка.

Эксперты проанализировали данные по формированию элит, влиянию университетов на научное сообщество, взаимодействие с молодежью и интернет-аудиторией. В рейтинг самых влиятельных вошли 75 вузов России, включая МГОУ.

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Что важно: информацию для анализа работы составляли на основе множества критериев эффективности, не прибегая к субъективным общественным опросам. Специалисты рейтингового агентства RAEX оценивали в том числе данные по трудоустройству выпускников, анализировали их дальнейшее развитие, успешность и процент выходцев вуза на руководящих должностях. Использовалась также информация зарубежных и российских научных источников.

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Ранее стало известно, что команда МГОУ выиграла первую игру чемпионата Студенческой и Молодежной хоккейных лиг Подмосковья. Чемпионат организовала Студенческая хоккейная лига Подмосковья, чтобы дать возможность молодым спортсменам проявить себя.

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