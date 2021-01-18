МГОУ расскажет о новых программах обучения на Дне открытых дверей 23 января

В Московском государственном областном университете 23 января пройдет День открытых дверей. Мероприятие проведут в онлайн-формате. Абитуриентам расскажут о новых программах обучения.

В этом году МГОУ отметит свой юбилей — 90 лет. В этот знаменательный год в университете откроются новые программы обучения. О них будущим абитуриентам расскажут на Дне открытых дверей 23 января.

За 90 лет работы МГОУ накопил огромный образовательный опыт и вековые традиции. День открытых дверей пройдет накануне Дня российского студенчества, поэтому абитуриентам расскажут не только об образовательных стандартах учебного заведения, но и об истории студенчества МГОУ и тех уникальных возможностях, которые университет сегодня готов предложить учащимся.

Старшеклассники вместе с родителями смогут узнать всю необходимую информацию о новых образовательных программах МГОУ и о специфике приема в этом году.

Сотрудники университета уделят особое внимание стипендиям, программам студенческих стажировок и трудоустройству после выпуска, а также цифровой экосистеме, которую создали специально для студентов и абитуриентов.

На Дне открытых дверей перед старшеклассниками выступят деканы юридического и экономического факультетов, а также декан факультета истории, политологии и права. О последних трендах в организации студенческой жизни расскажет начальник управления воспитательной работы и молодежной политики Александр Зинченко.

Присоединиться к онлайн-встрече можно, перейдя по ссылке.