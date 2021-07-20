МГОУ рассказал, когда закончит принимать документы на поступление по результатам ЕГЭ

В Московском государственном областном университете 29 июля завершится прием документов от поступающих по результатам ЕГЭ на бюджет. Об этом сообщили в пресс-службе МГОУ.

В этом году значительно возрос интерес абитуриентов к направлению «Биоэкология». Если в 2020 году конкурс составлял 12 человек на место, то в 2021 году на одно место претендуют 20 человек.

Также успехом у поступающих пользуются факультет романо-германских языков, физической культуры, экономический, юридический факультеты, факультет изобразительного искусства и народных ремесел. Новый медицинский факультет также пользуется большой популярностью у поступающих. Высокий рейтинг популярности у специальности «Биомедицинские технологии».

Подают заявки на поступление в МГОУ и иностранные абитуриенты — как очно, так и в дистанционном формате.

Поступить на факультеты Московского государственного областного университета на основе договора можно будет до 25 августа.