МГОУ продолжает принимать документы для поступления в магистратуру
Московский государственный областной университет продолжает принимать документы для поступления в магистратуру. В этом году новые программы подготовки предлагают шесть факультетов вуза.
Новых программ подготовки сразу восемь. Это:
• «Правовое обеспечение и психологическое сопровождение судопроизводства»;
• «Современная наука в преподавании истории и общественно-политических дисциплин»;
• «Русский язык как иностранный»;
• «Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра»;
• «Теоретические и методологические основы преподавания»;
• «Преподавание китайского языка в поликультурной среде (сетевая, международная форма)»;
• «Комплексное обеспечение безопасности и ресурсосбережения»;
• «Экологическая безопасность (сетевая, международная форма)».
Все программы магистратуры разработаны с учетом современных тенденций в образовании и динамики рынка труда. Звание магистра не только позволит улучшить профессиональные компетенции, но и даст возможность начать карьеру преподавателя. Кроме того, с ней можно будет стать специалистом узкой направленности — это делает сотрудника еще более востребованным у работодателей.
Подать документы на программы магистратуры МГОУ можно до 11 августа. Ознакомиться с информацией для поступления более подробно можно на сайте МГОУ.