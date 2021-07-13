МГОУ продолжает принимать документы для поступления в магистратуру

Московский государственный областной университет продолжает принимать документы для поступления в магистратуру. В этом году новые программы подготовки предлагают шесть факультетов вуза.

Новых программ подготовки сразу восемь. Это:

• «Правовое обеспечение и психологическое сопровождение судопроизводства»;

• «Современная наука в преподавании истории и общественно-политических дисциплин»;

• «Русский язык как иностранный»;

• «Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра»;

• «Теоретические и методологические основы преподавания»;

• «Преподавание китайского языка в поликультурной среде (сетевая, международная форма)»;

• «Комплексное обеспечение безопасности и ресурсосбережения»;

• «Экологическая безопасность (сетевая, международная форма)».

Все программы магистратуры разработаны с учетом современных тенденций в образовании и динамики рынка труда. Звание магистра не только позволит улучшить профессиональные компетенции, но и даст возможность начать карьеру преподавателя. Кроме того, с ней можно будет стать специалистом узкой направленности — это делает сотрудника еще более востребованным у работодателей.

Подать документы на программы магистратуры МГОУ можно до 11 августа. Ознакомиться с информацией для поступления более подробно можно на сайте МГОУ.