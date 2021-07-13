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    13 июля 2021, 19:44

    МГОУ продолжает принимать документы для поступления в магистратуру

    Редакция сайта 360°

    Московский государственный областной университет продолжает принимать документы для поступления в магистратуру. В этом году новые программы подготовки предлагают шесть факультетов вуза.

    МГОУ продолжает принимать документы для поступления в магистратуру

    Новых программ подготовки сразу восемь. Это:

    • «Правовое обеспечение и психологическое сопровождение судопроизводства»;

    • «Современная наука в преподавании истории и общественно-политических дисциплин»;

    • «Русский язык как иностранный»;

    • «Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра»;

    • «Теоретические и методологические основы преподавания»;

    • «Преподавание китайского языка в поликультурной среде (сетевая, международная форма)»;

    • «Комплексное обеспечение безопасности и ресурсосбережения»;

    • «Экологическая безопасность (сетевая, международная форма)».

    Все программы магистратуры разработаны с учетом современных тенденций в образовании и динамики рынка труда. Звание магистра не только позволит улучшить профессиональные компетенции, но и даст возможность начать карьеру преподавателя. Кроме того, с ней можно будет стать специалистом узкой направленности — это делает сотрудника еще более востребованным у работодателей.

    Подать документы на программы магистратуры МГОУ можно до 11 августа. Ознакомиться с информацией для поступления более подробно можно на сайте МГОУ.