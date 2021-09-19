МГОУ продлил набор на магистерские программы по английскому и китайскому языкам

Московский государственный областной университет объявил дополнительный набор на две магистерские программы по английскому и китайскому языкам. Документы можно подать до 24 сентября.

Первая программа — это «Теория перевода и межкультурная/межъязыковая коммуникация (английский язык)», вторая — «Преподавание китайского языка в поликультурной среде (сетевая, международная форма)», сообщается на сайте МГОУ.

Магистров будут обучать с помощью инновационных методов и приемов преподавания на основе современной электронной техники. Будущие специалисты смогут работать переводчиками общего и специализированного профилей. Такие кадры очень востребованы в информационных отделах и переводческих бюро производственных компаний, фирмах в сфере межкультурной коммуникации, в иностранных компаниях.

Выпускники программы «Теория перевода и межкультурная/межъязыковая коммуникация (английский язык)» смогут работать менеджерами по межкультурной коммуникации, переводоведами, письменными переводчиками, синхронными переводчиками, гидами-переводчиками, последовательными переводчиками.

Специалисты, окончившие магистерскую программу «Преподавание китайского языка в поликультурной среде (сетевая, международная форма)», получают дипломы государственного образца России и Китая и будут обучаться у квалифицированных носителей языка.

Основные идеи этой программы — формирование навыков коммуникации и сотрудничества с представителями различных национальных культур, воспитание понимания уникальности и своеобразия других культур.

Подать документы можно как очно, так и в электронном виде с помощью электронной информационной системы МГОУ.