МГОУ пригласил студентов на новую программу магистратуры по китайскому языку

Китайский язык набирает популярность среди российских студентов. МГОУ уже 20 лет выпускает специалистов, которые не испугались 60 тысяч иероглифов и ушли с дипломом бакалавра. За это время язык настолько полюбился выпускникам, что в этом году открылся первый набор для магистров. Студентов будут учить методикам преподавания и с головой погружать во все тонкости китайского языка и культуры.

«На самих занятиях мы обсуждаем традиции, готовим стихотворения, песни», — рассказала Виктория Чернышова, студент МГОУ.

Первый курс магистратуры занимается в России с носителями языка, а второй едет учиться в Китай. Самое приятное, что оплату за проживание берет на себя принимающая сторона.

«Обучение в Китае проходит в Лудунском университете. Это город Яньтай, провинция Шаньдун, где дети должны будут защитить магистерскую программу. Этот вуз очень надежный, известный», — уточнила Татьяна Лобанова, директор регионального центра китайского языка и китаеведения МГОУ.

Пока одни студенты знакомятся с китайской культурой, в другом корпусе МГОУ китайские студенты изучают русский язык. Магистерская программа «Русская словесность» готовит будущих педагогов, переводчиков и даже гидов. Лян Хен решил стать именно им.

«После окончания магистратуры планирую работать. Если бы не пандемия, я бы работал гидом», — отметил Лян Хен, студент МГОУ.

Чтобы Лян Хену стать хорошим гидом, на парах преподаватели подробно разбирают произведения классиков и историю России. А маленькие группы позволяют уделить внимание каждому студенту.

«Приходится проводить много работы, связанной с лингвострановедческим комментарием. Чтобы погрузить их в среду того или другого произведения», — объяснила Марина Ковтун, заместитель директора Центра международного образования.

Лингвистический факультет — это только один из 15 существующих в МГОУ. На каждом факультете свои программы магистратуры. Каждая из них ежегодно совершенствуется преподавателями, чтобы каждый выпускник вуза стал востребованным специалистом. До 24 сентября еще можно стать студентом МГОУ и подать документы на программы магистратуры.