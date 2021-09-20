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    20 сентября 2021, 20:59

    МГОУ пригласил студентов на новую программу магистратуры по китайскому языку

    Алена Собкалова, Анастасия Соловьева

    Китайский язык набирает популярность среди российских студентов. МГОУ уже 20 лет выпускает специалистов, которые не испугались 60 тысяч иероглифов и ушли с дипломом бакалавра. За это время язык настолько полюбился выпускникам, что в этом году открылся первый набор для магистров. Студентов будут учить методикам преподавания и с головой погружать во все тонкости китайского языка и культуры.

    МГОУ пригласил студентов на новую программу магистратуры по китайскому языку

    «На самих занятиях мы обсуждаем традиции, готовим стихотворения, песни», — рассказала Виктория Чернышова, студент МГОУ.

    Первый курс магистратуры занимается в России с носителями языка, а второй едет учиться в Китай. Самое приятное, что оплату за проживание берет на себя принимающая сторона.

    «Обучение в Китае проходит в Лудунском университете. Это город Яньтай, провинция Шаньдун, где дети должны будут защитить магистерскую программу. Этот вуз очень надежный, известный», — уточнила Татьяна Лобанова, директор регионального центра китайского языка и китаеведения МГОУ.

    Пока одни студенты знакомятся с китайской культурой, в другом корпусе МГОУ китайские студенты изучают русский язык. Магистерская программа «Русская словесность» готовит будущих педагогов, переводчиков и даже гидов. Лян Хен решил стать именно им.

    «После окончания магистратуры планирую работать. Если бы не пандемия, я бы работал гидом», — отметил Лян Хен, студент МГОУ.

    Чтобы Лян Хену стать хорошим гидом, на парах преподаватели подробно разбирают произведения классиков и историю России. А маленькие группы позволяют уделить внимание каждому студенту.

    «Приходится проводить много работы, связанной с лингвострановедческим комментарием. Чтобы погрузить их в среду того или другого произведения», — объяснила Марина Ковтун, заместитель директора Центра международного образования.

    Лингвистический факультет — это только один из 15 существующих в МГОУ. На каждом факультете свои программы магистратуры. Каждая из них ежегодно совершенствуется преподавателями, чтобы каждый выпускник вуза стал востребованным специалистом. До 24 сентября еще можно стать студентом МГОУ и подать документы на программы магистратуры.