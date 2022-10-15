МГОУ представил проект «Медицинские классы Подмосковья» | 360°

Подмосковье 15 октября 2022, 22:17 Поделиться Telegram

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Viber МГОУ представил проект «Медицинские классы Подмосковья» Телеканал «360»

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Почувствовать себя хирургом, сделать шов и попробовать провести лапароскопическую операцию, а также ознакомиться с остеологией с помощью VR-тренажера школьники теперь могут в МГОУ. Здесь запустили первый в Московской области проект «Медицинские классы Подмосковья».

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Многие из ребят мечтают стать врачами.

«Мне стало очень интересно, потому что это хорошая возможность попрактиковаться, узнать что-то новое, посмотреть, как учатся и работают врачи. И в принципе, узнать что-то новое для себя», — поделилась ученица 11-го класса лицея № 34 г. о. Мытищи Мария Швецова.

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Студенты второго курса медицинского факультета МГОУ — сами недавние школьники, но за год с небольшим обучениях в университете приобрели много новых знаний и навыков. Уже с первых курсов будущие медики практикуются. На мастер-классе им есть что показать и рассказать старшеклассникам.

«Я сам уже был в больнице, уже мне хирурги показывали свои навыки. И я понимаю, что могу почувствовать на его месте, то есть это правда интересно. И к тому же, когда ты рассказываешь кому-то свои знания, они откладываются у тебя в голове гораздо сильнее», — сказал студент 2-го курса медицинского факультета МГОУ Павел Агафонов.

Темой первого занятия проекта «Медицинские классы Подмосковья» стал раздел анатомии, посвященный изучению скелета и костной ткани. Перед школьниками выступил врач-травматолог родом из Индии, который работает в Щелковской городской больнице. Доктор рассказал ребятам об особенностях профессии и своем опыте.

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«Надо вводить, чтобы они поняли. Им надо дать выбор, чтобы они выбирали. И не просто мы толкнули их — тебе надо туда, нет. Им надо открыть дорогу, как гуру. Гуру что делает? Он не объясняет, он открывает дорогу, показывает путь. Мы являемся маленькими гуру, вот и все», — поделился травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Доктор Сас.

Телеканал «360»

Такие занятия в МГОУ будут проводиться регулярно. В рамках проекта школьники изучают медицину в своих образовательных учреждениях и в вузе. За участие в мастер-классах и других мероприятиях старшеклассники получат сертификаты. А подготовка в рамках проекта поможет абитуриентам при поступлении в вуз. Кроме этого, медицинский факультет МГОУ совместно с Ассоциацией учителей биологи и химии Московской области проведет весной 2023 года Вторую медицинскую олимпиаду. Призеры получат дополнительные пять баллов к результатам ЕГЭ при поступлении на медицинский факультет МГОУ.

«Основная цель — обеспечить преемственность такой линии. Это школа — вуз — работодатель. Потому что мы считаем, что это важно, чтобы со школьной скамьи уже дети поступали в вуз мотивированные и знали, что они хотят, кем они хотят быть. Поэтому, если так будет, мы получим хороших специалистов в нашей Московской области», — отметила заместитель декана по воспитательной работе медицинского факультета МГОУ Елена Близнюк.

Телеканал «360»

В Московской области действуют более 30 медицинских классов. В рамках проекта «Медицинские классы Подмосковья» занятия проходят как в самих учебных заведениях, так и в МГОУ. Проект реализуют совместно с Министерством здравоохранения и Министерством образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды лучшим педагогам региона.

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