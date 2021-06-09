МГОУ поднялся на 65-е место в рейтинге лучших вузов России

90 лет работы, более 10 тысяч студентов и высокий процент трудоустроенных — Московский государственный областной университет не только вошел в топ-100 лучших вузов России, но и занял 65-е место в рейтинге RAEX в текущем году. Это на четыре позиции выше, чем в прошлом. Успехи разных университетов обсудили на IX Международном форуме вузов в Москве.

«В нашем университете организована очень большая работа по разным направлениям его деятельности. В области науки, образования, в области тех основных интеллектуальных продуктов, которые создаются различными учеными и научными коллективами университета», — отметила ректор МГОУ Елена Певцова.

Источник фото: телеканал «360»

За последние три года МГОУ в рейтинге RAEX поднялся почти на 40 позиций. Такие показатели далеко не у всех университетов. Кто-то уверенно приближается к десятке лучших вузов страны, а кто-то, наоборот, стремительно падает вниз. Место в рейтинге присваивают, основываясь на огромном количестве показателей: это прежде всего уровень образования, востребованность выпускников у работодателей, наличие общежитий и многие другие факторы.

Источник фото: телеканал «360»

«В этом году нам подали данные больше 180 вузов российских, из них мы отобрали первую сотню. Но в планах у нас сделать рейтинг, в котором будут участвовать все российские вузы», — сказал генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков.

На форуме собрались ректоры ведущих вузов страны. Высшие позиции занимают как гуманитарные, так и технические университеты. Например, НИТУ МИСИС в этом году занял 16-е место.

«Несомненно, эта оценка для нас во многом очень информативна, потому что она дает возможность сравнить себя с нашими вузами-партнерами и с нашими же показателями в другом периоде развития», — отметила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Источник фото: телеканал «360»

На Международном форуме вузов прошла дискуссия о ресурсах и механизмах современного высшего образования, с докладами выступили ректоры и проректоры учебных заведений. В конце участников наградили дипломами в разных номинациях.