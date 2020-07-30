МГОУ поднялся на 5 пунктов в национальном рейтинге университетов

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При составлении рейтинга деятельность высших учебных заведений оценивали по шести параметрам. Это образовательная и научно-исследовательская деятельность, социальная среда, международное сотрудничество, бренд, инновации и технологическое предпринимательство.

Национальный рейтинг университетов составляют, начиная с 2010 года. Особое внимание в нем уделяют уровню презентации вуза в цифровом пространстве. В рейтинге другого международного оператора — Webometrics, который был опубликован в июле, МГОУ по этому показателю вырос на 8 пунктов за полгода и занял 90-е место среди исследованных российских университетов.