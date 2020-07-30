30 июля 2020, 19:10
МГОУ поднялся на 5 пунктов в национальном рейтинге университетов
В XI Национальном рейтинге университетов Московский государственный областной университет поднялся на 5 пунктов. МГОУ занял 150-е место среди 337 ведущих российских университетов. Рейтинг представила 30 июля международная информгруппа «Интерфакс».
При составлении рейтинга деятельность высших учебных заведений оценивали по шести параметрам. Это образовательная и научно-исследовательская деятельность, социальная среда, международное сотрудничество, бренд, инновации и технологическое предпринимательство.
Национальный рейтинг университетов составляют, начиная с 2010 года. Особое внимание в нем уделяют уровню презентации вуза в цифровом пространстве. В рейтинге другого международного оператора — Webometrics, который был опубликован в июле, МГОУ по этому показателю вырос на 8 пунктов за полгода и занял 90-е место среди исследованных российских университетов.