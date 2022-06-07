МГОУ почтил память Пушкина и отпраздновал День русского языка диктантом

В МГОУ провели «Пушкинский диктант». Так школьники, студенты и выпускники Москвы и Московской области отпраздновали 222-летие со дня рождения Александра Пушкина и День русского языка.

В Московском государственном областном университете состоялся международной просветительской акции «Пушкинский диктант — 2022». Почтить память великого русского поэта и узнать свой уровень грамотности пришли студенты и выпускники Университета, а также школьники Москвы и Подмосковья. Текстом диктанта стал отрывок из публикации Евгения Маймина «Пушкин. Жизнь и творчество».

Ректор МГОУ Елена Певцова отметила, что в день рождения Александра Пушкина гостей принимает Демидовский зал, в котором когда-то бывал сам поэт. Сегодня здесь с особой теплотой принимали выпускницу факультета русского языка и литературы, советского и российского диктора Анну Шатилову.

Она отметила, что в последнее время в русском языке слишком много иностранных слов и выражений, которые иногда в общем-то и не уместны. А такие диктанты — лишний раз повод задуматься о любви к своей культуре. Еще одним почетным гостем диктанта стал артист, режиссер и сценарист Сергей Никоненко. Он рассказал, что День русского языка совершенно справедливо приурочен ко дню рождения Пушкина.

Все работы участников будет оценивать комиссия из преподавателей факультета русской филологии. Результаты станут известны 9 июня. Все призеры получат грамоты и памятные подарки.