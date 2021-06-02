МГОУ отметил свой 90-летний юбилей в театре «Русская песня»

Юбилей МГОУ отметили в театре «Русская песня». Здесь собрали выпускников и приглашенных знаменитостей, в числе которых легендарный диктор и народная артистка России Анна Шатилова.

Ровно 60 лет назад Шатилова окончила Московский областной педагогический институт имени Крупской. Его наследником и стал МГОУ.

Объявление о наборе дикторов она увидела в стенах института. А теперь, уже в честь 90-летия МГОУ, Анна Николаевна провела праздничный концерт.

К слову, она училась на физтехе, а после — на филологическом. Но связала свою жизнь совсем с другим направлением.

Вместе с мэтрами на сцену «Русской песни» вышли нынешние студенты МГОУ. Тоже в качестве ведущих. Все пришли отметить 90-летие МГОУ.

Преподаватели поделились личными размышлениями о новом поколении, подчеркнув высокий потенциал молодежи. Об этом рассказал и экс-генеральный прокурор России Юрий Скуратов, который читает в МГОУ лекции по праву.

Уровень вопросов показывает высокий уровень подготовленности. С этим все в порядке. Рад за коллег-юристов, которые сумели создать здесь столь крепкий коллектив и готовить серьезных специалистов Юрий Скуратов.

Участники торжественного вечера не только поздравили друг друга, но и построили планы.

«На столетие мы вновь встретимся вместе. Уже будем смотреть, какие были успехи за десятилетие. И сегодня мы видим много идей и проектов. И много людей, с горящими глазами готовых двигаться вперед. Это все наш МГОУ», — сказала ректор МГОУ Елена Певцова.

МГОУ — старейший областной университет. Ему исполнилось ровно 90 лет.