МГОУ отметил свое 89-летие онлайн. В таком же формате пройдет и приемная кампания

Московский государственный областной университет отметил 89-й день рождения в онлайн-формате. Также онлайн студенты готовятся к экзаменам и сдают их.

Источник фото: телеканал «360»

За историю работы университет добился больших успехов. Студенты получают гранты и имеют возможность работать с крупнейшими научными центрами. МГОУ сотрудничает со Сколково и МОНИКИ, Росмолодежью, МГУ, престижными вузами Европы и Азии. Работа не прекращается и сейчас.

«Очень важное для нас достижение, что наши студенты становятся очень уверенно обладателями гранта губернатора Московской области. Из 10 поданных заявок нашими студентами было выиграно девять», — рассказала Вероника Запалацкая, исполняющий обязанности ректора МГОУ.

Пандемия внесла свои коррективы в образовательный процесс. Экзамены в этом году придется сдавать дистанционно. Изменился и формат приема абитуриентов.

«У нас особая приемная кампания в этом году. Она будет в режиме онлайн. Мы для каждого абитуриента создаем личный кабинет. Он подает свои документы в личный кабинет. И из него ведется вся коммуникация. Любые вопросы он может задать приемной комиссии. Ему ответят. Мы привлекаем большое число модераторов», — пояснила Вероника Запалацкая, исполняющий обязанности ректора МГОУ.

Из-за пандемии вступительные экзамены в этом году смещаются примерно на месяц. Университет уже с 14 мая начал принимать заявки от заочников. Тех, кто хочет подать заявку на очное отделение, ждут с 20 июня.

Источник фото: телеканал «360»

«14 июля у нас состоятся экзамены для поступающих. Закончим мы нашу приемную кампанию 17 августа. И 1 сентября студенты войдут в свою аудиторию и в очном режиме. И мы приступим к обучению самых замечательных студентов нашего университета», — уточнила Запалацкая.

Тогда же начнется подготовка к празднования юбилея МГОУ. Ведь в следующем году ему исполнится 90 лет. Отмечать будут с размахом.

«Я думаю, что это будет целый ряд удивительных календарных событий. Все факультеты примут участие. У нас очень большое количество знаменитых выпускников. Очень много людей, которые болеют за университет», — сказала Запалацкая.