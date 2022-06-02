МГОУ отметил 91 год

Студенты и выпускники Московского государственного областного университета отпраздновали день рождения любимого вуза.

Праздник начался с приветствия ректора и напутственных слов от бывших студентов вуза.

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягаев пожелал студентам спортивного факультета стать главными тренерами сборных страны, министрами спорта и президентами олимпийского комитета.

Среди выпускников вуза много известных людей. Например, Владимир Вишневский — поэт, телеведущий и киноактер. 47 лет назад он вышел из этих стен, закончив факультет русской филологии.

В день рождения МГОУ во дворе Перловского корпуса появилась аллея кедров. Деревья высадили знаменитые выпускники вуза и положили начало доброй традиции.

Затем гости отправились на экскурсию. Осмотрели уникальную мастерскую иконописи и музей университета. Студенты и преподаватели собирали экспонаты на протяжении многих лет в разных уголках мира. Особенно коллекция пришлась по душе выпускнице Анне Клюкиной — директору Дарвинского музея.

На медицинском факультете гостям продемонстрировали специальный 3D-атлас. Благодаря очкам виртуальной реальности, можно наглядно рассмотреть все системы организма человека, как выглядят мышцы, скелет, кровеносная система.

«У нас появились очень интересные программы подготовки научно-педагогических кадров. У нас замечательные научные школы и интересные научные проекты. И все это наш Московский Государственный Областной Университет», — рассказала ректор МГОУ Елена Певцова.