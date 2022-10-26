МГОУ открыл в Красногорске посвященную Отечественной войне экспозицию | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 02:59 МГОУ открыл в Красногорске посвященную Отечественной войне экспозицию

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Московский государственный областной университет представил свой первый мультимедийный проект МГОУ об истории Московской области. Его посвятили 210-летней годовщине Отечественной войны 1812 года.

Экспозицию открыли в Образовательном центре «Вершина», также для подрастающего поколения подготовили реконструкцию Бородинского сражения. Фрагменты этой крупнейшей битвы между русской и французской армиями воспроизвели студенты и участники клубов военно-исторической реконструкции.

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Юным гостям рассказали об исторических событиях, которые специально собрали в мультимедийную экспозицию «Подмосковье в Отечественной войне 1812 года». Любой желающий мог поучаствовать в интерактивной игре и проверить свои знания, а также изучить новые для себя факты.

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Участники Круглого стола обсудили вопрос сохранения исторической памяти и верной трактовки исторических событий. Организаторы мероприятия уверены, что сейчас необходимо грамотно и увлекательно рассказывать о главных моментах в истории России. Также отмечается, что экспозицию могут посетить как дети, так и взрослые.