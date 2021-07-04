МГОУ открыл прием документов для поступления в магистратуру

Московский государственный областной университет (МГОУ) начал прием документов для поступления в магистратуру на очную, очно-заочную и заочную формы обучения. Объявление появилось на сайте вуза.

В 2021-2022 учебном году открылось восемь новых программ на юридическом и лингвистическом факультетах, факультете истории, русской филологии, политологии и права, специальной педагогики и психологии, а также на факультете безопасности жизнедеятельности.

Документы в магистратуру принимают до 11 августа. Заявление вместе с перечнем документов можно принести лично (Москва, ул. Радио, д. 10А, стр. 1) или подать в электронном виде с помощью информационной системы МГОУ.

На программы магистратуры выделено 400 бюджетных мест. Те, кто пройдет на бюджет, будут учиться бесплатно.

МГОУ позволяет получить востребованные работодателями специальности. Помимо педагогов вуз готовит специалистов в области медицины и здравоохранения, рекламы и PR, филологии и лингвистики, физкультуры и фитнеса, геологии и геодезии, психологии, журналистики и многих других.